Тула, , 08:02 — REGNUM Выборы в Тульскую областную думу VII созыва проходят в Тульской области сегодня, 8 сентября, в единый день голосования. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию облизбиркома, выборы состоятся по смешанной системе — 12 депутатов изберут по партийным спискам, ещё 24 — по одномандатным округам.

Списки для участия в выборах зарегистрировали семь партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — всего около 380 кандидатов. По одномандатным округам регистрацию прошли 112 кандидатов.

Всего на выборах в Тульской области будет действовать 1093 избирательных участка, они будут открыты с 08:00 до 20:00.

Сегодня же жители Тулы выбирают депутатов городской думы, на 35 мест претендуют 162 кандидата по спискам партий «Единая Россия», «Партия пенсионеров», «Российский общенародный союз», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия» и 130 одномандатников.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2014 году, когда жители выбирали депутатов облдумы предыдущего созыва, явка составила 42%. На выборах губернатора Тульской области в 2016 году проголосовали 45,5%.