Ростов-на-Дону, , 08:01 — REGNUM Сегодня, 8 сентября, в Ростовской области открылись двери 297 избирательных участков. Они работают с 8:00 до 20:00 (время московское). Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

На выборах будет использовано 45 комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов электронного голосования.

За ходом голосования наблюдают более 1,5 тыс. человек.

В единый день голосования, 8 сентября, в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов Азова, Батайска и Таганрога. В 14 муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов местных парламентов.