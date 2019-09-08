Севастополь, , 08:01 — REGNUM Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации правительства города, работает 180 избирательных участков. Четыре из них разместили в модульных шатрах, в сёлах Байдарской долины. На 100 избирательных участках голосование фиксируется камерами видеонаблюдения, однако граждане не смогут увидеть прямую трансляцию избирательного процесса в интернете. В местном избиркоме связали это решение с возможным опосредованным воздействием на участников избирательного процесса. На проведение выборов власти города потратили более 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Севастополя состоит из 24 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Действующий состав городского парламента избран 14 сентября 2014 года, в тот день на выборы пришли — 48,49% избирателей.

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