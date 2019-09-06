Донецк, , 17:51 — REGNUM Украинские военные усиливают свою группировку в Донбассе артиллерией, бронетехникой и реактивными системами залпового огня «Град», сообщил 6 сентября журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По информации военных ДНР, в подконтрольный украинским карателям Артёмовск прибыли шесть установок РСЗО «Град» и 12 152-мм гаубиц.

При этом возле подконтрольного украинским военным населённого пункта Катериновка расположены в лесополосе артиллерийские установок 122-мм калибра, что является грубым нарушением одного из пунктов Минских договорённостей.

Кроме того, по железной дороге в Донбасс перебрасываются эшелоны с танками, самоходными артиллерийскими установками и бронемашинами.

«Нашей разведкой зафиксировано прибытие в Артемовск батареи РСЗО «Град» в количестве шести единиц и 12 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20. Кроме этого, на железнодорожные станции прибыли эшелоны с БМП, танками и самоходными артиллерийскими установками», — сказал Эдуард Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате начатой Киевом весной 2014 года карательной военной операции против восставшего народа Донбасса погибло не менее 13 тыс. человек.

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