Симферополь, , 08:00 — REGNUM В единый день голосования в Крыму стартовали выборы депутатов Госсовета Республики Крым, в 08:00 открылись избирательные участки. Об этом 8 сентября передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным избиркома РК, в республике работают 1204 избирательных участка: 1163 стационарных и 41 участок в местах временного пребывания граждан. При этом на 300 избирательных участках будут установлены камеры видеофиксации и наблюдения. Также на полуострове откроют несколько временных участков, в том числе в терминале международного аэропорта Симферополь.

На одном место в парламент республики претендует девять кандидатов — 668 человек на 75 мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на выборах депутатов первого созыва в Республике Крым проголосовали 53,56% избирателей.