Сургут, Югра, , 17:40 — REGNUM Молодые ипотечники Югры объявили о финише голодовки, начатой 5 сентября 2019 года, после общения с представителями власти ХМАО и уполномоченной по правам человека в регионе Натальей Стребковой. Стороны договорились создать общественный совет по защите жилищных прав жителей автономного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, на правительственном портале «Открытый регион» стартовало онлайн-голосование о виде государственной жилищной поддержки для молодых семей.

Отметим, что главное требование участниц голодовки в Сургуте — прекратить судебное взыскание компенсации процентной ставки, а также субсидий на ипотеку, ранее выплаченных участникам программы «Доступное жильё молодым» — исполнить не обещают. Как констатировала Наталья Стребкова, отмена судебных решений вне компетенции региональных властей.

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