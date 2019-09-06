Бишкек, , 17:37 — REGNUM Из Киргизского национального военного лицея им. героя СССР Асанова в ночь с 5 на 6 сентября сбежали 56 учащихся выпускного класса. Об этом сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена республики.

Поводом для массового побега, по словам самих лицеистов, стало нежелание выполнять установленные в учебном заведении нормативы по физической подготовке.

«Они стали настаивать на том, чтобы к ним как к «старикам» (то есть выпускникам) применялись более щадящие нагрузки. Отказ командиров предоставить начинающим офицерам какие-либо льготы или поблажки и стал причиной для сегодняшнего утреннего происшествия», — поясняют правозащитники.

В настоящее время все воспитанники вернулись к занятиям, 52 из них осознали свою вину и принесли извинения командирам и директору учебного заведения. Еще четверо объявили о том, что не будут продолжать обучение в военном лицее и намерены вернуться в обычную школу.