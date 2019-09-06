Москва, 6 сентября 2019, 17:31 — REGNUM Радикалы-националисты никогда не будут считать своим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, считает член Совета Федерации РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 6 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя протесты украинских националистов против освобождения из-под стражи офицера ДНР Владимира Цемаха.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, офицер Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, арестованный на Украине в рамках расследования крушения малайзийского «Боинга», освобождён из-под стражи под личное обязательство. Националисты ответили на это акцией протеста.
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