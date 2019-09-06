Пермь, , 17:22 — REGNUM Девушка, чья переписка в соцсетях была представлена в качестве «доказательства причастности России» к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе, найдена журналистами в городе Перми, сообщает 6 сентября газета «Комсомольская правда».

Пермячка Ксения Илларионова опознала свою фотографию в аккаунте ВК, с которого велась переписка с военнослужащим 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ Максима Г.

По утверждению сотрудников Международной следственной группы (JIT), эта переписка свидетельствует о присутствии подразделений этой бригады в зоне боевых действий, над которой летом 2014 года был сбит малайзийский авиалайнер Boeing-777 рейса МН-17.

Скриншоты этой переписки были представлены на пресс-конференции сотрудниками JIT. В них Максим Г. ведёт речь о том, что соседний 3-й батальон, вооружённый зенитно-ракетными комплексами «Бук», направляется на Украину.

Об этом «российский военнослужащий» пишет некой девушке по имени Анастасия Дорохова, на аватаре которой помещена фотография жительницы Перми Ксении Илларионовой.

«Фото моё, переписка — нет», — так отреагировала девушка на показанные ей скриншоты и сильно удивилась тому, что стала «доказательством» в громком расследовании.

«Фото на странице мое, но я впервые слышу об этой переписке. Слушайте, я в шоке, если честно, в большом, — удивилась она, прочитав текст переписки. — Это точно не мое, я такое не писала! Это не моя переписка!», — цитирует слова девушки «Комсомольская правда».

Кроме того, журналисты издания в процессе поиска «девушки с фотографии» обнаружили в соцсетях порядка трёх десятков разных аккаунтов с этой же фотографией Ксении, но с другими именами и фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа с малайзийским авиалайнером Boeing-777 произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области во время боевых действий.

Западные СМИ в тот же день обвинили Россию и ополчение Донбасса. До сих пор все усилия Международной следственной группы направлены исключительно на то, чтобы доказать эту версию. Всё, что противоречит этому, членами следственной группы игнорируется или отвергается под различными предлогами.

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