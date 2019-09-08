Волгоград, , 07:03 — REGNUM Выборы депутатов в областную думу стартовали в Волгоградской области 8 сентября в 08:00 по местному времени. В представительный орган региона по единому округу пытаются пройти пять политических партий: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Кроме того, жители области выбирают глав поселений и депутатов в своих муниципальных образованиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борьба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным облизбиркома, в выборах в 516 органов местного самоуправления принимают участие 4 тыс. 644 кандидата. За ходом голосования будут следить более 4 тыс. 700 наблюдателей. Комплексы обработки избирательных бюллетеней размещены на 150 избирательных участках. Системы видеонаблюдения установлены на избирательных участках Волгограда и всех 46 территориальных избирательных комиссиях.

В региональный парламент изберут 38 человек по смешанной избирательной системе. В партийных списках на выборах депутатов областной Думы зарегистрировано 250 кандидатов. По 19 одномандатным округам в выборах участвуют 89 претендентов.

Депутатов Волгоградской областной думы пятого созыва избирали 14 сентября 2014 года, одновременно с досрочными выборами губернатора региона. На выборы пришли 36% от общего числа избирателей.