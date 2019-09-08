Волгоград, , 07:00 — REGNUM Выборы губернатора проходят в Волгоградской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. На должность главы региона претендуют четыре кандидата. В области работают 46 территориальных избирательных комиссий, 1 494 участковых избирательных комиссий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На должность главы региона претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров («Единая Россия»), руководитель фракции КПРФ в Волгоградской областной Думе Алексей Буров, глава профсоюза горняков Сергей Полещук («Справедливая Россия») и депутат Котовской районной думы Владимир Рублев (ЛДПР).

Численность избирателей на 1 июля 2019 года составила 1 млн 844 тыс. 153 человек. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00, кроме одного участка в Красноармейском районе №635. Там голосование началось в 06:00 для сотрудников предприятия с непрерывным циклом работы — Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод».

Предыдущие выборы губернатора Волгоградской области проходили 14 сентября 2014 года. Явка избирателей составила 38,7%.