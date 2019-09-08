Белгород, , 08:03 — REGNUM Три избирательные кампании проходит в Белгородской области в единый день голосования 8 сентября. Дополнительные и досрочные выборы местных депутатов проходят в областном центре, городе Губкин и в Белгородском районе. В голосовании принимают участие жители нескольких административных единиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Белгороде проходят дополнительные выборы депутатов городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3. В Губкине тоже избирают депутатов в городской Совет по одномандатным избирательным округам №3, №14 и №16. В Белгородском районе в единый день голосования проводят досрочные выборы депутатов поселкового собрания городского поселения «Посёлок Разумное».

Также проводится референдум по вопросу «Об изменении границы Крутологского сельского поселения путём отнесения села Нижний Ольшанец и села Топлинка к территории городского поселения «Посёлок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

На 1 июля 2019 года в Белгородской области зарегистрировано 1 227 448 избирателей.