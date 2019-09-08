Рязань, , 08:05 — REGNUM Выборы в муниципалитетах проходят в Рязанской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Жители региона избирают депутатов представительных органов и глав муниципальный образований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным облизбиркома, число избирателей, принимающих участие в единый день голосования, составляет 80 тыс. 968 человек. Жители области выбирают 27 глав муниципальных образований и 39 Советов депутатов муниципалитетов. Кроме того в регионе проходят две кампании по дополнительным выборам депутатов местных советов.

Последние выборы в Рязанскую областную думу прошли 13 сентября 2015, депутатов избрали на пять лет. Губернатора региона выбирали 18 сентября 2017. Срок его полномочий истекает в 2022 году.