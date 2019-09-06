Планы японского правительства по размещению американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore натолкнулись на сопротивление местного населения. Необходимость развертывания ПРО подается чиновниками как вынужденная мера для защиты от ракет Северной Кореи. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Токио, , 16:44 — REGNUM Министерство обороны Японии ранее заявило, что два наземных комплекса противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore будут размещены в префектуре Акита на севере страны и в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Развёртывание должно быть завершено к 2023 году.

Проведенные опросы в префектуре Акита показали, что 60 процентов населения выступает против этих планов. Местные жители опасаются, что данная местность станет приоритетной целью для северокорейских ракет.

Данный проект на территории Японии уже идет с задержками. На 2020 год выделено пять миллиардов долларов на его осуществление. Однако в этой сумме нет финансирования на оборудование стартовых площадок.

Японское население ещё не поняло, что площадки для развертывания Aegis Ashore станут приоритетными целями и для российских ракет. Так как наземные установки для противоракет Mk 41 имеют двойное назначение и могут использоваться для запуска ракет средней дальности «Томагавк».