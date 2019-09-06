Курган, , 16:41 — REGNUM В Курганской области отказались от прямой трансляции хода выборов 8 сентября 2019 года в сети интернет в связи с экономией бюджетных средств. Об этом заявил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Валерий Самокрутов 6 сентября на пресс-конференции.

Вместо трансляции будет вестись запись избирательного процесса на видеорегистраторы, которая будет храниться в течение полугода в территориальных избирательных комиссиях.

«Если поступят жалобы, мы сможем в любой момент посмотреть запись и удостовериться, насколько жалоба обоснованна», — пояснил председатель избиркома Зауралья.

Напомним, в единый день голосования в Курганской области пройдёт более 300 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора.

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