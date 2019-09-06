Калининград, , 16:36 — REGNUM На мемориальных памятниках и воинских захоронениях в Калининградской области появятся специальные QR-коды, которые будут содержать детальную информацию о местах боёв, погибших и прочие материалы, которые в настоящий момент доступны в «Электронной книги памяти Калининградской области». Этот вопрос сегодня, 6 сентября, обсуждался на заседании регионального правительства Калининградской области в рамках подготовки к 75-летию Победы, сообщает пресс-служба ведомства.

В «Электронную книгу памяти Калининградской области» в настоящий момент внесено более 142 тыс. имён советских воинов, погибших и похороненных в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области.

QR-коды для размещения безвозмездно подготовит общественная организация «НАКАЗ».