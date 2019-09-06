Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Новый стратегический бомбардировщик-невидимка ВВС США, B-21 Raider будет иметь возможность вести бой в воздухе, как и современные истребители. Об этом в статье для журнала Air Force Magazine рассказал генерал-майор Скотт Л. Плеус.

B-21 Raider

Публикация Плеуса посвящена деталям нового оснащения и новым концепциям для поддержания ВВС США превосходства в воздухе на ближайшие десятилетия. Ранее руководство ВВС заявляло, что новый B-21 Raider — это самолёт дальнего радиуса действия, обладающий высокой живучестью, способный преодолевать противовоздушную оборону противника и выполнять ряд критически важных задач. Пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Разработчики бомбардировщика следующего поколения утверждают, что B-21 Raider будет оснащен новейшим радаром для обнаружения воздушных целей. Для противовоздушной обороны новый бомбардировщик будет нести ракеты класса «воздух-воздух».

По информации Defence Blog, программа B-21 Raider идет по плану. В настоящее время она находится на стадии производства первого испытательного образца самолёта. Разработкой B-21 Raider занимается американская компания Northrop Grumman. Она же создавала и его предшественника — стратегический бомбардировщик B-2A Spirit.

ВВС США ожидают первый полет B-21 Raider уже в декабре 2020 года. Поступить на вооружение самолёт должен в середине 2020-х годов. Предполагается, что его стоимость будет составлять около 550 миллионов долларов США, что практически в четыре раза меньше, чем стоимость B-2A Spirit.

Кстати, именно запредельная стоимость B-2A в размере 2,1 миллиарда долларов за одну машину послужила причиной досрочного прекращения выпуска данного бомбардировщика. Всего в строю ВВС США сейчас находится 20 таких машин.

Россия также ведет разработку новейшего стратегического бомбардировщика. Это проект ПАК ДА — Перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Первый полет ПАК ДА запланирован на 2025—2026 годы, начало серийного производства ожидается в 2028—2029 годах.