Сантьяго, , 16:35 — REGNUM «Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает заводить себе друзей по всему миру, — иронично пишет испанское издание La Vanguardia. — За несколько дней бразильский лидер поругался с президентом Франции, с возможным будущим главой Аргентины, а теперь с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывшим президентом Чили. Ультраправый лидер накинулся на жену Эммануэля Макрона, назвал «бандитами» Альберто Фернандеса и перонистов, а на этой неделе сделал следующий шаг, оскорбив память отца Бачелет и тысяч жертв диктатуры Пиночета».

Заявив, что Бачелет «защищает права бездомных бродяг», Болсонару сказал, что если бы Пиночет в 1973 году не разгромил левых, в том числе отца комиссара ООН, Чили сейчас было бы Кубой. Высказывание бразильца поставило в трудное положение правого чилийского президента Себастьяна Пиньеру, одного из главных друзей и союзников Болсонару.

«Я абсолютно не согласен с аллюзией, сделанной президентом Болсонару в отношении бывшего президента Чили и особенно — такой болезненной темы, как смерть ее отца», — сказал Пиньера, комментируя слова своего бразильского коллеги.

Тем не менее он не захотел потерять хорошие отношения с Болсонару и добавил, что на чилийские правительства 70−80-х годов могут быть «разные взгляды», а также подверг сомнению данные из доклада Бачелет о нарушениях прав человека в Бразилии. Мягкость Пиньеры вызвала неприятие у левоцентристской оппозиции: она потребовала более решительного осуждения «апологии чилийской диктатуры».