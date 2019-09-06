Анкара, , 16:32 — REGNUM «У Реджепа Тайипа Эрдогана есть план для севера Сирии, и он пригрозил Европейскому союзу «открыть двери» беженцам и мигрантам, если ему не предложат «экономическую и логистическую поддержку» для претворения этого плана в жизнь, — пишет сегодня, 6 сентября, испанское издание ABC. — Хотя турецкий президент пока не может рассчитывать на одобрение Соединенных Штатов, разместив на этой части сирийской территории свои силы вместе с курдскими, он хочет создать «безопасную зону», чтобы поселить там миллион из 3,6 млн сирийских беженцев, живущих в его стране».

Беженцы

«Или будет так, или, наоборот, нам придется открыть двери. Мы не собираемся нести этот груз в одиночку», — сказал Эрдоган в выступлении, транслировавшемся каналом CNNtürk. «Предоставьте нам логистическую поддержку, и мы сможем построить жилища в 30 км от границы на севере Сирии», — обратился президент к ЕС, где еще не забыли миграционный кризис, произошедший летом 2015 года.

Предупреждение турецкого лидера прозвучало на той же неделе, когда исполнилось четыре года с момента смерти Алана Курди. Фотографии безжизненного тела этого малыша на турецком пляже ознаменовали переломный момент в кризисе, вызванном массовым прибытием беженцев, прошедших через Турцию, к греческим берегам. Пограничные барьеры поднялись, а принимаемые меры смягчились — на тот краткий период, пока Брюссель вел переговоры с Анкарой. Достигнутое тогда соглашение было столь же эффективным, сколь и «позорным», считает Эстрелла Галан, генеральный секретарь Испанской комиссии по оказанию помощи беженцам (CEAR).