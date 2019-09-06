Калининград, , 16:30 — REGNUM В ближайшие шесть в Калининградской области на благоустройство воинских захоронений и обновления данных о погибших направят 230 млн рублей из которых 87% средств, предположительно, будут составлять деньги из федерального бюджета, сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Об этом на оперативном совещании правительства области сегодня рассказал руководитель службы госохраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов. Сумма уже заявлена в Федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Это шестое по объёму финансирование ФПЦ, больше средств выделено лишь Новгородской, Смоленской, Московской, Калужской областям и Республике Карелия. «Среди приоритетных территорий по общему объему финансирования на весь период 2019 — 2024 годов наша область на третьем месте после Республики Крым и Ставропольского края», — пояснил Маслов.

В первый год планируется отремонтировать, отреставрировать и благоустроить 12 воинских захоронений, на 15 мемориалах нанести обновлённые данные о погибших, установить мемориальные знаки.

В капитальном ремонте и благоустройстве нуждается примерно 15% всех воинских захоронений Калининградской области.