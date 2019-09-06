Брест, Белоруссия, , 16:29 — REGNUM Александру Лукашенко не по нраву пришёлся отказ официальной Варшавы приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. При этом в польской столице были представители официального Минска, сообщил «президентскому пулу» белорусский лидер, выступая 6 сентября в Бресте.

«Я очень хорошо знаю Путина. Он особо и не рвался туда ехать. У нас есть праздники, где мы чтим память погибших. Ну, не пригласили… Наверное, не формат. Кому-то, может, не нравится. Но мне не нравится, что не пригласили президента России, — заявил Лукашенко. — Мы воевали вместе, и прежде всего белорусы, русские. Вклад основной в победу внесли именно русские люди».

Лукашенко сообщил, что он «против политизации этого события», отметив: «Наши люди были 1 сентября там. Да, президент туда не поехал. Так не я один не поехал. И это не выпад против Запада. Мы очень хорошо относимся к польскому народу и будем к ним так относиться. Потому что с этой, западной стороны, как русские, так и поляки здесь, у нас. Мы в одном государстве когда-то жили. У нас много поляков живет. Почему мы должны с ними ссориться? Да, они проводят порой ту политику, которая не нравится. Вы знаете мою реакцию на это. Я им прямо говорю: смотрите, мы ответим».

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«Точно так, когда начали эти ракеты размещать разные. Мы ответили — создали свой комплекс «Полонез». Они заплакали, что мы их там нацелили… Я говорю: убирайте свои ракеты. Правда, я дал команду — на склад положили свои ракеты. Думаю, последуют и они, ответ будет точно такой. Мы не хотим ни с кем воевать. Но мы не позволим больше над нами издеваться. Никому. Ни мощным государствам, ни послабее», — добавил Лукашенко.