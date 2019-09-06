Москва, , 16:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-главы государства Роберта Мугабе. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме российский лидер отметил, что с именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве.

«Он внёс большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности», — отметил президент России.

Путин также подчеркнул, что Мугабе будут помнить в России «как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества».

Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве Зимбабве в Москве будет открыта книга соболезнований в связи смертью Роберта Мугабе, а на здании дипведомства будут приспущены флаги.

Первый после обретения независимости страны президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. В ноябре 2017 года он был отстранён от власти в результате военного переворота. До этого он возглавлял страну почти четыре десятилетия.

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