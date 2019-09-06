Владивосток, , 16:23 — REGNUM В рамках работы V Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над открытием в Приморском крае филиала мастерской управления «Сенеж».

"Поручение дам администрации, чтобы они проработали вопрос с соответствующими структурами. Дело хорошее», — сказал он на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых). Сейчас основная площадка Мастерской управления находится в городе Солнечногорске Московской области.