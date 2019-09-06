Хельсинки, , 16:21 — REGNUM С истинно европейским прагматизмом подошли в Финляндии к недавнему предложению президента и премьер-министра страны выяснить судьбы финнов, пострадавших в межвоенный период от так называемых сталинских репрессий. Национальный архив Финляндии составит предварительную оценку расходов на этот проект, а также наметит возможные объекты и темы для изучения.

Как сообщили информагентству STT в госканцелярии, на основании составленной Национальным архивом сметы расходов будет принято решение о возможности выделения средств на этот проект. Об этом сообщает издание yle.fi.

Как сообщалось ранее, тему о финнах, пострадавших от сталинских репрессий поднял журналист Унто Хямяляйнен. В газете Helsingin Sanomat он обратился к государству с просьбой выяснить судьбы погибших в СССР финнов, которых, по его мнению, было 22 тысячи. Инициативу поддержали президент Саули Ниинистё и премьер-министр Антти Ринне. Они обратились к Национальному архиву с предложением заняться этой работой.

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