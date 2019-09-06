Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приехал к Александру Лукашенко после того, как обнимался с президентом России Владимиром Путиным и это не должно становиться поводом для инсинуаций. Об этом 6 сентября в Бресте заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Брест, Белоруссия, , 16:20 — REGNUM «Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Белоруссию прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам — страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна», — заявил руководитель постсоветской республики группе из «президентского пула».

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Поясняя сущность белорусской «многовекторности», он сослался на стремление России установить нормальные отношения с США. Лукашенко перечислил претензии к Москве и заявил, что отношения Минска с ЕС и США не следует воспринимать негативно — «ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная».