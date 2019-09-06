Курган, , 16:17 — REGNUM В курганском посёлке Чернавское противотуберкулёзный диспансер закрывается на реконструкцию. Его не ликвидируют, как утверждают сотрудники, а приостановили деятельность на время ремонта. Об этом на брифинге 6 сентября заявила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Напомним, ранее 60 медицинских работников отделения областного противотуберкулезного диспансера, расположенного в посёлке Чернавский, отказались от своих избирательных прав на выборах губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года. Соответствующее заявление зарегистрировано в участковой избирательной комиссии № 261 Кетовского района.

Медики таким образом выступили с протестом против закрытия учреждения, в котором работает практически всё трудоспособное население маленького посёлка.

По словам Ларисы Кокориной, сотрудники поселкового тубдиспансера без работы не остались — их переводят в Курган. Сам диспансер не ликвидируется, а закрывается на капитальный ремонт.

«С каждым сотрудником работали точечно. Проработан вопрос доставки людей до места работы. И вопрос трудоустройства распространяется на весь персонал, а не только на медицинских работников», — заявила директор департамента здравоохранения Курганской области.

Отметим, что посёлок Чернавский расположен в 20 км от Кургана.

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