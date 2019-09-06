Берлин, , 16:17 — REGNUM В Германии могут запретить использование пластиковых пакетов в розничных магазинах для того, чтобы сократить объем неразлагаемых отходов. Об этом, как передает агентство Associated Press, сообщила министр по охране окружающей среды Германии Свенья Шульце на заседании парламента 6 сентября в Берлине.

Шульце сказала, что эта мера призвана изменить «менталитет, когда вещами пользуются несколько минут и выбрасывают их», нанося огромный вред окружающей среде. Она также отметила, что предлагаемый ею законопроект предлагает запретить пластиковые пакеты с маркировкой «биоразлагаемые», которые она назвала «подделкой».

Напомним, некоторые страны ЕС уже предприняли шаги по сокращению использования одноразового пластика, запретив одноразовые столовые приборы.