Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM На Урал прибыла назначенная главой генконсульства США в Екатеринбурге Эми Сторроу. Об этом сообщили на официальной странице американского генконсульства на Урале в социальной сети Twitter.

Отмечается, что дипломат намерена познакомиться с Уралом и Сибирью, а также в течение двух лет своей миссии планирует укреплять связи «между Уральским консульским округом и США».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий руководитель дипломатической миссии США в Екатеринбурге покинул свой пост в начале августа 2019 года. В течение двух предыдущих лет генконсульство возглавлял Пол Картер.

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