Варшава, , 16:09 — REGNUM Польским инвесторам следует задуматься о вложениях в украинскую землю, заявил экс-министр экономики Польши Яцек Пехота 5 сентября в интервью газете Rzeczpospolita

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

«Мы говорим фирмам из агропродовольственного сектора подумать о деятельности на украинском рынке. Нельзя отрицать то, что в Украине идеальные условия: у нее большие запасы чернозема и благоприятный для посевов климат», — рассказал политик.

Он отметил, что из-за договора об ассоциации с Евросоюзом, украинская аграрная промышленность будет становиться всё более конкурентоспособной на европейском рынке.

Пехота признал, что коррупция на Украине является одной из главных проблем, но добавил, что ситуация меняется.

«Важно то, что с таковыми жалобами теперь есть к кому обратиться. Здесь ситуация радикально изменилась… В конце концов, так везде. У нас тоже далеко не все честные», — добавил политик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту и правительству разработать и принять законы, необходимые для запуска рынка земли на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что при запуске рынка земли, на Украине будут руководствоваться опытом Польши.

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