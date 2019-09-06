Ставрополь, , 16:06 — REGNUM В Ставропольском крае и в Республике Ингушетия в единый день голосования 8 сентября состоятся выборы глав субъектов. На Ставрополье выборы пройдут путем прямого голосования жителей края, а в Ингушетии определить нового руководителя республики предстоит, согласно законодательству региона, местному Народному собранию.

Жителям Ставропольского края придется выбирать из пяти кандадатур, среди которых ныне действующий губернатор Владимир Владимиров, а также представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, Виктор Соболев — кандатат от КПРФ, Александр Кузьмин, представляющий «Справедливую Россию», и Николай Кряжев от КПСС. Всего в выборах губернатора Ставрополья смогут принять участие около 1,9 млн избирателей.

В Ингушетии право выбрать главу субъекта доверено депутатам парламента. Они изберут руководителя субъекта из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Путем тайного голосования они проголосуют за одного из претендентов на этот пост: врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, депутата городского совета города Назрани, председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхана Евлоева или представителя ЛДПР, старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова.

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Напомним, нынешний губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров был избран на пятилетний срок 14 сентября 2014 года. За него проголосовали 83,73% голосов избирателей.

Место главы Ингушетии освободилось в июне 2019 года, после того как избранный в 2018 году Юнус-Бек Евкуров попросил у президента РФ отставки и перешел на работу в Минобороны РФ.

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