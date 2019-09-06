Владивосток, , 16:06 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ки посетил ТОР «Большой Камень», где осмотрел Судостроительный комплекс «Звезда». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, посещение комплекса состоялось в после завершения программы Восточного экономического форума.

Известно, что вместе с министром финансов Южной Кореи судостроительный комплекс посетили представители министерства финансов, Korea Development Corporation, Hyundai Heavy Industries, а также посол России.

Также Хон Нам Ки встретился с 100 южнокорейскими предпринимателями, работающими на Дальнем Востоке и выслушал предложения и трудности работы в России.

Напомним, что ранее, 4 сентября, представители российского судостроительного комплекса «Звезда» совместно с представителями южнокорейской компании Samsung Heavy Industries подписали контракт на проектирование арктических зазовозов.