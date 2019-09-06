Аден, Йемен, , 15:58 — REGNUM Переговоры между Саудовской Аравией и сепаратистами на юге Йемена зашли в тупик, об этом 6 сентября сообщает Reuters со ссылкой на йеменских чиновников.

Королевство ведет опосредованные переговоры с сепаратистами в провинции Аден, проходящие в городе Джидда, как отмечают йеменские чиновники, они не привели к успеху и обе стороны готовятся к дальнейшей конфронтации.

По предварительным данным, одной из причин провала диалога стало желание сепаратистов получить должность вице-президента в правительстве страны.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Боевые действия привели к активизации террористических группировок на юге страны, в частности отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также здесь усилились сепаратистские настроения.

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