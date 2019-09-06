Пекин, , 15:49 — REGNUM Развлекательные заведения вокруг площади Тяньаньмэнь в китайской столице прекратили работу в связи с подготовкой торжеств в честь 70-летия образования КНР. Об этом сообщают администрации заведений.

«Будет закрыто с 4 сентября по 2 октября. Откроется 3 октября», — говорится в объявлениях в развлекательных клубах.

Ранее власти Пекина предупредили о временно закрытии центральной для города площади Тяньаньмэнь. Запрет на посещения установлен с 18 часов 7 сентября до 10 часов 8 сентября, сообщает «Синьхуа».

Создание Китайской Народной Республики было провозглашено на Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года Мао Цзедуном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждан Китая поздравили с 70-летием образования КНР из соотечественики, живущие в Белоруссии. Они развернули праздничный транспарант и спели песню «Поющая Родина».

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