Анкара, , 15:45 — REGNUM Посол Украины в Турции Андрей Сибига раскритиковал сообщение председателя ячейки правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Антальи Ибрахима Этхема Таша. Сообщение украинского дипломата опубликовано 6 сентября в социальной сети Twitter.

Турецкому политику не понравилось, что мэр Антальи Мухиттин Бьоджек поехал во Львов, а не в Москву.

Вместо того, чтобы после занятия должности осуществить первую зарубежную поездку в Москву мэр уехал на Украину, в город где «из 700 тысяч населения 85% составляют женщины», — написал представитель правящей партии Турции.

«Дикий и возмутительный комментарий Ибрахима Этхема Таша, неприемлемый для представителя ПСР. Не соответствует стратегическому партнерству Украины и Турции», — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что с Украины в Турцию ежегодно приезжают на отдых 1,5 млн туристов.

Читайте также: Почти на 7% увеличился выездной турпоток из России за полгода

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины возмутился высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, который назвал конфликт в Донбассе гражданской войной.

Читайте также: МИД Украины возмутился высказыванием венгерского чиновника