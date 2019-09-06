Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 сентября 2019, 16:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 18:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Вильнюс поощряет нацизм, Евросоюз готов создать армию: Радио REGNUM