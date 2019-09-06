Запорожье, Украина, , 15:38 — REGNUM Новым главой Запорожской областной государственной администрации назначен Виталий Туринок. Соответствующий указ 5 сентября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает УНИАН, новый глава Запорожья был представлен 6 сентября в помещении сессионного зала администрации.

«Это специалист, которому мы доверяем, надеемся и на вашу поддержку. Не сомневаюсь, что он проявит себя в должности председателя Запорожской облгосадминистрации», — заявил на церемонии представления первый заместитель офиса украинского президента Сергей Трофимов, специально приехавший для представления нового главы региона.

В свою очередь, сам Туринок рассказал, что среди его приоритетных направлений работы будут борьба с коррупцией, ремонт дорог, строительство мостов через Днепр и некоторые другие виды деятельности.

Напомним, ранее главой Запорожья был генерал СБУ Константин Брыль, которого президент Зеленский 11 июня текущего года освободил от занимаемой должности.