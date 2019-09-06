Москва, , 15:29 — REGNUM В Госдуме настаивают на законодательном запрете размещать оружие в космосе и призывают обсудить эту тему в рамках СБ ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

«Мы выступаем категорически против милитаризации космоса и продолжим предпринимать все возможные меры, чтобы ввести законодательный запрет на размещение оружия в космосе на международном уровне», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, «этот вопрос становится настолько острым, что требует обсуждения в рамках СБ ООН».

Вместе с тем в конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании космического командования страны и заявил, что в будущем космос станет областью военных действий.

В ответ глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также отметил, что «медленно, но верно идет к этому».

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