Находящийся с поездкой в Тяньцзине председатель Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу выступил за активизацию законодательной работы на местах в целях содействия реформам и социально-экономическому развитию КНР, сообщает 6 сентября Синьхуа.

Тяньцзинь, Китай, , 15:29 — REGNUM Заявление спикера китайского парламента прозвучало на совещании по законодательной работе региональных Собраний народных представителей (СНП). Особое внимание в его выступлении было сосредоточено на объединении усилий парламентариев всех уровней и координации законотворчества в стране. Среди конкретных аспектов первоочередного законодательного регулирования Ли Чжаньшу назвал темы народного благосостояния, экологии и защиты окружающей среды, социальной политики.

В совещании также принял участие заместитель главы ПК ВСНП Вань Чэнь.