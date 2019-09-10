Москва, , 05:08 — REGNUM Казалось бы, подавлять или нет массовые беспорядки — странный вопрос для страны, которая не собирается прекращать свое земное существование. Тем не менее, почему-то многими считается, что акты нарушения закона протестующими по тому или другому поводу не должны наказываться в соответствии с законом. Насколько ошибочна эта точка зрения, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Бунтарь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пример т.н. развитых стран во всем мире показывает: революционеров надо подавлять обязательно и жестко, используя самые резкие способы противодействия. Логика этого утверждения проста и очевидна, если задуматься о тех последствиях, которые вытекают из его невыполнения. Привычка сопротивляться силовым органам может уронить их авторитет настолько, что и действовать эффективно в какой-то момент они окажутся неспособны. А дойти до этой точки значит передать власть на улице любым бузотерам, преследующим любые цели ‑ и отнюдь не всегда возвышенные, как пытаются представить дело уличные романтики.

Попытка спрятаться за спинами вытащенными на митинги в качестве живого щита женщин, детей и стариков ничего в данном утверждении не меняет. Хаос, который возникнет в результате победы протестующих над силовиками, всегда оказывается хуже того, что предшествовало в этом противостоянии.

Читайте статью Александра Халдея «Бить или не бить — вот в чём вопрос».