Джакарта, , 15:27 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что правительство не отступит ни на сантиметр, говоря о территории единой Республики Индонезия, сообщает информационное агентство Antara.

«Единство Индонезии является одним из наших внешнеполитических приоритетов, и у дипломатов одинаковое понимание того, что мы не отступим ни на сантиметр», — заявила Ретно Марсуди на встрече с членами Комиссией I палаты представителей в Джакарте.

По её словам, все стороны имеют общую заинтересованность в создании благоприятных условий в Папуа и общественный порядок должен быть немедленно налажен.

Ретно Марсуди также отметила, что задача дипломатов — объяснить ситуацию, сложившуюся в Индонезии. В связи с этим, МИД Индонезии проинформировал иностранных дипломатов в Индонезии о ситуации в Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор индонезийской провинции Папуа призвал всех жителей страны жить бок о бок в мире, напомнив о единой Индонезии.

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