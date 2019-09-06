Москва, , 15:26 — REGNUM Избирательная система России обладает уникальными технологиями в сфере организации цифрового голосования, заявил 6 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

«В России в настоящее время есть возможность показать технологии, которые являются уникальными», — заявил Булаев журналистам на конференции по цифровизации выборов.

По его словам, речь идет о «Мобильном избирателе» и так называемых цифровых избирательных участках и электронном дистанционном голосовании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее галва ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия заинтересована в широком участии авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в России. По ее словам, международные наблюдатели на выборах в РФ обладают широкими правами, которые позволяют наблюдать за всеми стадиями избирательного процесса.

Напомним, в России 8 сентября состоится единый день голосования, в этот день будут проходить выборы в выборные органы и на выборные должности различных уровней.

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