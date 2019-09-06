Киев, 6 сентября 2019, 15:21 — REGNUM «Нормандская четверка» фактически отрабатывает «дорожную карту» по выполнению минских соглашений на примере урегулирования обстановки в Станице Луганской. Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
Он напомнил, что Украина хочет быстро восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, чтобы упростить возможность гражданам пересекать линию разграничения в Донбассе.
Он также назвал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» «реальной помощью Украине от США, чтобы нормализовать обстановку» в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской украинская сторона начинает восстановление моста. Этот опрос он назвал «стратегическим, приоритетным». Ранее, в июне 2019 года Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской (мост расположенного вблизи линии разграничения и контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ)). До этого у Станицы Луганской противоборствующие стороны развели войска.