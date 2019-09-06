Калининград, 6 сентября 2019, 15:16 — REGNUM Посольство России в Литве сообщило о временном закрытии КПП на границе Калининградской области с Литвой. Пункты пропуска не будут действовать в связи с необходимостью проведения технического обслуживания электроустановок с полным отключением электроснабжения. Все нижеперечисленные пункты не будут работать с 09:00 до 13:00 часов:
— 9 сентября МАПЛ «Чернышевское» (с литовской стороны Кибартай);
— 12 сентября ДАГТП «Пограничный» (с литовской стороны Рамонишкяй);
— 13 сентября МАПЛ «Советск» (с литовской стороны Панемуне);
— 18 сентября МАПЛ «Морское» (с литовской стороны Нида);
— 20 сентября МПП Калининград (участок в г. Балтийск);
— 23 сентября ЖДПЛ Нестеров (станция Чернышевское).