Бужумбура, , 15:24 — REGNUM Бурунди подвергнется «новой волне жестокости» перед президентскими выборами в 2020 году. Об этом сообщает BBC Great Lakes со ссылкой на предупреждение экспертов ООН.

«Серьезные нарушения прав человека, в том числе преступления против человечества, продолжаются с мая 2018 года», — говорится в докладе Комиссии ООН по расследованию в Бурунди.

Специалисты отмечают, что они задокументировали произвольные аресты и задержания, пытки и другие формы жестокого обращения, в числе которых сексуальное насилие и нарушение экономических и социальных прав граждан страны.

Напомним, что успешная попытка президента Пьера Нкурунзизы баллотироваться на третий срок в 2015 году вызвала протесты сторонников оппозиции и повергло страну в кризис. Более 1000 человек были убиты в ходе беспорядков, 400 000 бежали из страны. В прошлом году в Бурунди прошел референдум за изменение конституции, что позволило бы Нкурунзизе оставаться у власти до 2034 года, хотя он заявил, что не будет добиваться переизбрания в следующем году.

«Кризис продолжается уже более четырех лет, и у него нет реальных перспектив урегулирования. Условия жизни бурундийцев в стране становятся все хуже и хуже», — подчеркнули представители ООН.