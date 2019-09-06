София, , 15:11 — REGNUM В Болгарии 17 общественных организаций выразили возмущение заявлением министерством иностранных дел этой страны по поводу российской выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Об этом говорится в письме общественников, адресованных вице-премьеру, главе МИД республики Екатерине Захариевой.

«Ваша позиция и назидательный тон к посольству России — кощунство над памятью 27 млн погибших советских людей и тысяч болгар, участвовавших в заключительной фазе Второй мировой войны», — цитирует ТАСС выдержки из письма.

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В документе также отмечается, что народ Болгарии хорошо знает свою историю, уважает истину и не примет попыток переписать и исказить историю, а «позорное заявление МИД — это попытка реабилитировать фашизм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с организуемой посольством РФ в Софии выставкой, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, назвав её вмешательством во внутриполитическую жизнь страны.

В болгарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушения гражданской совести».

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