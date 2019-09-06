Лондон, , 15:09 — REGNUM «Тысячи британцев смеются, чтобы не плакать над несчастным Брекситом и его третьим главным героем — премьер-министром Борисом Джонсоном (55 лет), — пишет сегодня, 6 сентября, испанское издание ABC. — Закрывшись в Вестминстере на долгие часы, Палата общин устроила в последние дни подобие «реалити шоу» с надменным консерватором Джейкобом Рис-Моггом, развалившимся на сидении, с дезертирством в прямом эфире, когда «мятежный тори» Филипп Ли пересек парламент, чтобы присоединиться к либералам в разгар речи премьер-министра в прошлый вторник, и семейными драмами, такими как отставка младшего брата главы правительства Джо Джонсона (47 лет). Как пошутил в соцсетях британский актер Дэвид Шнайдер, Борис потерял большинство и в собственной семье».

После изгнания двадцати мятежных консерваторов из парламентской группы Джо Джонсон, сторонник Евросоюза, трезвомыслящий депутат от тори с 2010 года и до вчерашнего дня министр университетов и науки, ушел в отставку, оказавшись перед дилеммой «семья или национальные интересы». На пресс-конференции, состоявшейся после этого известия в Западном Йоркшире, журналисты «с истинно британской язвительностью» засыпали премьер-министра вопросами об уходе с поста его родственника. «Если ваш брат не может поддержать вас, почему это должен сделать остальной мир?» — спрашивали представители прессы.

Борис Джонсон явно чувствовал себя неловко, отмечает ABC. Он воздал должное Джо как «потрясающему парню», который был «блестящим министром науки», и признал, что выход из состава ЕС — это вопрос, который «разделяет семьи по всему миру». Джо Джонсон уже уходил в отставку при правительстве Мэй и выступал, как и многие консерваторы, лейбористы и либералы, за проведение повторного референдума.