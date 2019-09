Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Высокопоставленный американский чиновник предложил несколько миллионов долларов капитану иранского нефтяного судна, которое заподозрили в том, что оно держало курс на Сирию. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на информацию, подтвержденную госдепартаментом США для агентства AFP.

Изначально британское издание The Financial Times написало, что Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану, связался по электронной почте с капитаном индийской национальности Акхилешем Кумаром с «хорошими новостями»: ему дадут миллионы долларов наличными для «комфортной жизни», если он приведет судно Adrian Darya 1 в любую страну, где оно может быть конфисковано. «Мы видели статью в The Financial Times и можем подтвердить, что детали точны», — прокомментировал эти сведения спикер Госдепартамента по просьбе AFP. Представитель США также заявил, что американцы связались с несколькими капитанами и судоходными компаниями, чтобы предупредить их о последствиях «снабжения и поддержки террористической организации».

Танкер Adrian Darya 1 был задержан на шесть недель в Гибралтаре, заморском владении Великобритании, по подозрению, что его груз предназначен для Сирии — главного арабского союзника исламской республики. Передача нефти противоречила бы санкциям, введенным Евросоюзом в отношении режима Башара Асада. 18 августа Гибралтар освободил судно, ранее известное как Grace 1, вопреки протестам США. Перед этим суд получил письменные гарантии, что танкер не войдет в порт ни в одной из стран, подвергшихся санкциям Евросоюза.