Рязань, , 15:02 — REGNUM Конкурсная комиссия подвела итоги рейтингового голосования на должность главы администрации города Рязани. Исполняющая обязанности мэра города Елена Сорокина заняла первое место, Андрей Ильичёв — второе. Дальнейшую судьбу кандидатов определят депутаты городской думы, сообщили 6 сентября в пресс-службе городского представительного органа.

Программу Елены Сорокиной оценили в девять баллов, Андрей Ильичёв набрал 18. При этом рейтинг выше у того кандидата, кто набрал меньшее количество баллов.

Конкурсная комиссия 6 сентября 2019 года рассмотрела программы социально-экономического развития Рязани, схему организации управления городским хозяйством, предполагаемую структуру администрации. Оба претендента представлены в Рязанскую городскую Думу.

Решение о назначении лица на должность мэра Рязани депутаты примут тайным голосованием на внеочередном заседании 10 сентября 2019 года.

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