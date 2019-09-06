Москва, , 14:59 — REGNUM Конгресс США должен чем-то заниматься. Члены конгресса должны изображать бурную деятельность. Вот они и изображают. Буквально недели не проходит, чтобы кто-то из конгрессменов не выдвинул новые идеи очередных антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение члены американского Конгресса.

Мыльные пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тем более, что на фоне русофобских настроений, активно пропагандируемых за океаном, тема практически беспроигрышная. Это на счет забора с Мексикой или торговых войн с Китаем могут быть разные мнения и можно «не угадать» с настроениями вокруг.

А «в очередной раз наказать Россию» — тут точно не промахнешься. Тем более, что поводом для наказания выбрана на этот раз новая тема — нарушение прав человека в ходе протестных митингов.

Поистине, неисчерпаемая по ёмкости тема, если очень старательно, а главное — избирательно, её использовать. Стоит заметить — многомилионные протесты в Гонконге длятся уже более полугода. Четверо человек погибло, а количество пострадавших исчисляется десятками. Но против Гонконга США санкции вводить не предлагают.

Митинги и шествия, проходившие в июле и августе в Москве, не сопровождались массовыми беспорядками, хотя действия полиции и Росгвардии действительно вызывают ряд вопросов и выглядели иногда неоправданно жёсткими.

Но, повторюсь, это не многомилионные еженедельные акции с пострадавшими, как в Гонконге. А виновата опять Россия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции против России предложили ввести американскому президенту Дональду Трампу члены Конгресса. Поводом названы протесты в Москве летом 2019 года.

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