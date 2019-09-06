Париж, , 14:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы конференции епископов Франции кардинала Роже Эчегарая, «человека диалога и мира» и «одного из главных религиозных деятелей», сообщили в Елисейском дворце.

«Президент выразил свои соболезнования окружению и всем католикам Франции, приветствуя светлую память о служителе церкви, который распространил свою пастырскую миссию на весь мир», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напомнил, бывший глава конференции епископов Франции кардинал Роже Эчегарай, ушел из жизни 4 сентября в возрасте 96 лет. Кардинал считался одним из самых открытых и общительных религиозных деятелей за счет «специальных миссий» от имени папы, включая визиты в Ирак (трижды), Иран и Кубу.